Dl fisco: Bonafede, 'carcere grandi evasori segnale per onesti che pagano tasse'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il carcere per i grandi evasori nel dl fiscale è un “risultato importante per il Paese e per tutti i cittadini onesti che pagano le tasse, un segnale inequivocabile per i grandi evasori che sottraggono risorse alla collettività”. Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lasciando il vertice della maggioranza sulla manovra e sul dl fiscale. Anche la confisca per sproporzione entra nel decreto legge. Ambedue le norme entreranno in vigore dopo la conversione in legge da parte del Parlamento.