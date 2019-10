Manovra: avanti vertice di maggioranza, sintesi Conte-Gualtieri

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Una sintesi delle proposte raccolte negli incontri con le singole delegazioni. Sta procedendo così, con il premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Gualtieri impegnati a tracciare le varie richieste delle forze politiche e i nodi sul ancora tavolo, il vertice di maggioranza sulla manovra e sul dl fiscali, approvati la scorsa settimane 'salvo intese'. Il clima, al momento, viene descritto "positivo" da alcuni presenti alla riunione. Intanto in sala stampa tutto è pronto per un'eventuale conferenza stampa che potrebbe tenersi prima del Cdm, ma al momento non è confermato che ci saranno delle dichiarazioni alla stampa: si aspetta di capire l'esito del vertice, viene spiegato.