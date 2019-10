Lega: Salvini, 'buoni rapporti con Putin, Trump, Netanyahu e Bolsonaro'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Putin è un grande uomo di governo per il suo popolo; Trump ha approvato delle ricette fiscali che sono servite all'economia americana; Bolsonaro ci ha restituito dopo 37 anni un terrorista rosso come Battisti che era in vacanza a Rio de Janeiro: Netanyahu è stato e spero tornerà ad essere un grande premier per Israele; Shinzō Abe ha applicato un patto economico in Giappone che ha aiutato alla grande il suo popolo. Avere buoni rapporti con Putin, con Trump, con Netanyahu, con Bolsonaro". Risponde così Matteo Salvini, ospite di Tg 2 Post, a chi gli chiede se ritenga Vladimir Putin un modello valido.