Iv: Berardi, 'mi riconosco e combatto per Forza Italia'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “'Dal lontano 1994 non è mai mancato il mio apporto, prima come elettore, poi come attivista e candidato, al presidente Silvio Berlusconi. Forza Italia si riconosce nelle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Forza Italia si ispira, nella propria azione politica, ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Io mi riconosco in tutto questo. Io mi riconosco in Forza Italia. Io combatterò per tutto questo, per Forza Italia, per Silvio Berlusconi!" Lo afferma il senatore di Forza Italia Roberto Berardi.