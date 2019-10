Palermo: Orlando, 'buon lavoro a nuovo presidente costruttori edili'

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Il mio augurio di buon lavoro a Massimiliano Miconi, nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Palermo, che prende il posto di Fabio Sanfratello a cui va il mio apprezzamento per quanto fatto in questi anni in condivisione di impegno per la nostra città". Così, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.