Pd: Calderoli, 'solidarietà a Cirinnà, ammiro sua energia e passione'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Poco più di un mese fa denunciavo, senza ricevere nessuna solidarietà se non dalla Lega, che tra il consueto tsunami di insulti pesanti che ricevo regolarmente sui social da simpatizzanti o militanti di altre forze politiche, ci fosse un hater che mi insultava accusandomi di avere avuto il cancro e altri che mi invitavano ad andare al campo santo per la stessa malattia.

Oggi leggo che simili orrori sono toccati alla senatrice Cirinnà, che un hater le ha augurato il cancro: intanto mi auguro che la Polizia postale possa risalire a questo individuo e che si possa fargli rispondere in tribunale del male che semina con in rete, detto questo esprimo tutta la mia vicinanza umana alla collega Cirinnà, di cui condivido meno di zero delle sue idee politiche, ma che ammiro per l’energia e la passione che mette nelle sue battaglie, anche se le ritengo sbagliate". Lo scrive su Facebook il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.