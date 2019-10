Palermo: droghe e giovani, incontro coi dirigenti scolastici in prefettura

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - Un incontro in prefettura, a Palermo, per parlare delle nuove droghe e del pericolo che rappresentano per i giovani. Domani, martedì 22 ottobre, alle 10.30, i dirigenti scolastici delle scuole medie e superiori del capoluogo incontreranno, alla presenza del prefetto Antonella De Miro, la professoressa Francesca Di Gaudio, direttore del Centro regionale di riferimento per la farmacotossicologia del Policlinico di Palermo. L'incontro è aperto alla stampa.