Migranti: Iwobi (Lega), 'sbarchi quotidiani a livelli record'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Con il governo Conte bis lo sbarco quotidiano di migranti illegali nel nostro Paese sta raggiungendo livelli record, altro che situazione sotto controllo, altro che 'nessuna escalation' come affermato dal ministro Lamorgese. La verità sta nei numeri: con l’esecutivo giallorosso sono sbarcati in 45 giorni ben 3.693 migranti illegali. Numeri che si commentano da soli e che dimostrano come e quanto la politica dei porti chiusi ai trafficanti di esseri umani voluta dal ministro Salvini fosse appropriata se contrapposta al loro fallimento". Lo afferma il senatore Tony Iwobi, vicepresidente della commissione Esteri a Palazzo Madama e responsabile Immigrazione della Lega.

"Con l’accordo di Malta già saltato e superato dagli eventi, le prospettive per il nostro Paese -aggiunge- sono più fosche che mai: serve coraggio, capacità e accordi duraturi; se non sono in grado possono anche andare a casa e farci lavorare per garantire sicurezza e legalità”.