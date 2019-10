Autonomia: domani a Venezia manifestazione autonomisti

Venezia, 21 ott. (Adnkronos) - "Domani 22 ottobre, a due anni dal referendum per l'autonomia della Regione, il "Comitato Veneto Autonomo Subito / Europa Veneta" guidato da Marino Finozzi ha organizzato un'iniziativa a Venezia per ricordare la ricorrenza.

“Ci presentiamo alle prossime regionali - spiega il fondatore del Partito dei Veneti Alessio Morosin - con un nuovo squadrone. Rinnovato. Territoriale. Autonomista e Indipendentista. Quello di cui aveva bisogno il Veneto e che la Lega non ha saputo dare. Perché non ha capito e ha fatto finta di non capire. Serve attivare subito il percorso per l’autogoverno e quindi per l’autodeterminazione. Il Partito dei Veneti darà risposta a quei 2 milioni e oltre che hanno espresso il loro Sì il 22 ottobre di due anni fa e sono stati traditi!”.