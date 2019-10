Treviso: 14enne si sente male durante lezione educazione fisica, muore poco dopo

Treviso, 21 ott. (Adnkronos) - Si sente male e muore durante la lezione di educazione fisica nei campi sportivi di un istituto scolastico di Castelfranco Veneto. La tragedia è avvenuta questa mattina, poco dopo mezzogiorno.

Il ragazzo, 14 anni, di origini straniere, studente del primo anno dell'Istituto tecnico, si sarebbe sentito male durante la fase di riscaldamento dell'ora di educazione fisica: improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato. Il ragazzo è stato subito soccorso dai presenti e dal Suem 118 arrivato prontamente sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare, ed è stato comunque trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto. Sarebbe stato già assistito in passato per patologie connesse ad una forma di epilessia.