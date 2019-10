Autonomia: Lega, a 2 anni da referendum, Pd e M5S hanno bloccato la riforma (2)

(Adnkronos) - "Ricordiamo che lo Stato spende in Veneto 2.816 euro per ogni abitante, contro i 4.150 euro per ogni calabrese. Ed è un fatto che alcune Regioni del meridione, proprio quelle che ora stanno protestando maggiormente alle nostre richieste, hanno dato prova di cattiva gestione dei fondi pubblici. Non ne facciamo una semplice questione economica: migliore gestione dei fondi significa migliore offerta al cittadino", sottolinea.

"Ed è proprio per poter migliorare i servizi, la sanità, l’istruzione, le infrastrutture, che dobbiamo continuare a insistere sulla via dell’autonomia. Ora si parla di una legge quadro e di un passaggio in Parlamento: speriamo che non sia solo un altro modo per perdere ulteriore tempo e far passare questa riforma nel dimenticatoio. Perché una cosa è certa - conclude Barbisan - la pazienza dei veneti sta per finire e non possiamo accettare un ulteriore rinvio”.