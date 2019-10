Pd: hater augura cancro a Cirinnà, lei replica 'conosco già paura di morire'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Le augurano un tumore via social. Ma Monica Cirinnà, senatrice dem, risponde all'hater che l'attacca -augurandole un carcinoma polmonare che la 'maciulli'- per le rime, spiegando di aver già avuto a che fare con la malattia. "Grazie!! ma stia tranquilla sono stata operata già 2 volte alla mammella sinistra e sono ancora qui - risponde la 'paladina' dem delle famiglie 'arcobaleno -. Conosco il dolore e la paura di morire. Piuttosto lei rifletta su quanto odio ha dentro di se, quello si che può farle del male. Io la ignoro felicemente!". Molti i tweet di solidarietà all'esponente dem, non ultimo quello del segretario del Pd Nicola Zingaretti: "Ti conosco bene e so che nessun attacco, nessuna minaccia o insulto ti fermeranno".