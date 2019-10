Arriva in Italia Escape Room Ue su diritti consumatori

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Sia che scelgano l‘offline o che optino per l‘online, quando i consumatori europei fanno degli acquisti hanno più diritti di quelli che immaginano. Una consapevolezza ancora piuttosto bassa nei Paesi dell’Unione e su cui la Commissione europea – attraverso la Direzione generale della giustizia e dei consumatori - ha deciso di lavorare con la campagna di sensibilizzazione "You’re Right – È un tuo diritto" partita a giugno anche in Italia in collaborazione con Altroconsumo.

In Italia, in particolare, la consapevolezza rispetto ai propri diritti è diffusa nel 46% dei consumatori, ovvero un 3% in meno rispetto alla media europea. Il livello di consapevolezza è peraltro in calo rispetto al 2014 (3 punti in meno). (fonte dati: GfK Belgium for the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea), 2016)

E così il 20% dei consumatori italiani che riscontrano problemi con un acquisto online non sporge reclamo. Se la principale motivazione di questa tendenza riguarda il valore dell’acquisto considerato troppo basso (30% dei casi), c’è anche chi non procede perché pensa possa volerci troppo tempo (29%) o perché pensa che non otterrà nulla (19%). Il 5% infine sceglie di non procedere perché non conosce i suoi diritti. (fonte dati: GfK Belgium for the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea), 2016).

Fra i consumatori meno consapevoli - nonostante siano la fascia più attiva negli acquisti online sia in Europa che in Italia – ci sono i giovani. Per questo la Commissione europea ha scelto di parlare loro con un’attivazione in grado di esemplificare tematiche delicate e complesse attraverso un linguaggio semplice e immediato, quello del gioco, con il supporto di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente per la tutela dei consumatori in Italia. Arriva così in Italia l’Escape Room #YourEUright, per aiutare i cittadini ad avere una maggiore consapevolezza e sapere come uscire da eventuali situazioni di difficoltà post acquisto.

Giovedì 24 ottobre, dalle 10 alle 18 presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono sarà possibile mettersi alla prova con domande e giochi di abilità tipici di questo format di successo fra i giocatori appassionati di intrighi e mistero.

"Le norme europee ci tutelano come consumatori, ma pochi ne sono consapevoli o conoscono pienamente i loro diritti - ha affermato Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea – Con questa iniziativa vogliamo far conoscere l’Europa dei diritti , utilizzando un linguaggio diretto e innovativo".

Pubblicità ingannevole, pacchetti turistici e diritto di recesso in 14 giorni sono alcuni dei diritti al centro della campagna in Italia, che mira anche a informare ogni cittadino europeo sugli strumenti a disposizione per far valere i propri diritti quando ci si imbatte in qualche problema.

"Informare i cittadini sui propri diritti – spiega Ivo Tarantino, Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo – è uno dei tasselli dell’azione che Altroconsumo svolge quotidianamente. Solo nel 2019 abbiamo ricevuto più di 11.000 reclami relativi ai diritti della campagna You’re Right: un dato che ci qualifica come punto di riferimento per i consumatori, ma al tempo stesso testimonia che c’è ancora molto da fare. Per questo siamo orgogliosi di essere partner della Commissione Europea in questa iniziativa di sensibilizzazione". La campagna “You’re right” è online sul sito dedicato della Commissione europea è può essere seguita sui social network attraverso l’hashtag #yourEUright che riunisce e amplifica i contenuti diffusi nei 10 Paesi coinvolti.