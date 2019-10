Libri: al via la 25/ma edizione del Campiello Giovani

Venezia, 21 ott. (Adnkronos) - Ha ufficialmente aperto i battenti la 25^ edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario dedicato ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero, istituito dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. L’obiettivo del Premio è promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani e nelle scuole e aiutare gli aspiranti scrittori a trovare una prima opportunità per far emergere il loro talento. Il 13 gennaio 2020 è il termine ultimo per poter partecipare all’edizione 2020.

Piero Luxardo, Presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare avvio ad una nuova edizione del Campiello Giovani, un concorso che coinvolge sempre tanti giovani talenti da tutta Italia e che ogni anno sa rinnovarsi mantenendo i suoi valori fondanti. Il Premio Campiello dimostra quanto il binomio impresa e cultura sia da sempre un fattore centrale nel favorire crescita, sviluppo e coesione sociale con un occhio sempre più attento a investire sui giovani scrittori. In questi anni, abbiamo dedicato molta attenzione proprio a loro, attraverso un progetto specifico capace di promuovere tra gli studenti l’importanza della lettura e la passione per la scrittura.”

Per presentare la 25^ edizione è stato definito un fitto calendario di appuntamenti nelle scuole con il coinvolgimento, come di consueto, di alcuni protagonisti delle scorse edizioni per dare la possibilità agli studenti di ascoltare una testimonianza diretta, ricevere informazioni e accogliere consigli utili.