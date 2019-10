Rifiuti: Musumeci, 'contrario a inceneritore nella Valle del Mela'

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "La Valle del Mela non può ospitare ulteriori impianti industriali di forte impatto ambientale. L'ho scritto all'ex premier Paolo Gentiloni l'otto marzo 2018, quando ho formalizzato, nero su bianco, il parere contrario della Regione al progettato mega-inceneritore. Lo ripeterò nei prossimi giorni al ministro dell'Ambiente Sergio Costa al quale ho chiesto un incontro a Roma per la prossima settimana. In quell’occasione ribadirò l'esigenza di definire per la Valle del Mela un piano di bonifica e di risanamento ambientale che il mio governo è disposto a cofinanziare". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

"Su quel territorio, colpevolmente sfruttato da decenni, abbiamo le idee ben chiare. E non da ora - aggiunge - Quanto al piano paesaggistico del messinese, penso di completarne l'esame con i miei collaboratori entro due giorni. Lo avevo già detto, peraltro. Non mi spiego quindi l’animosità di alcuni gruppi e associazioni locali".