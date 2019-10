Sicilia: Save the Children, 'nell'isola 1 bambino su 3 in povertà relativa' (3)

(Adnkronos) - La povertà educativa è una piaga in continua crescita. Quasi un minore su due non apre un libro durante l’anno, dato che in Sicilia sale sensibilmente al 68,9% (in crescita rispetto a dieci anni prima, quando era al 63.1%). Anche lo sport resta per molti un privilegio: in Italia meno di un minore su cinque (tra i 6 e i 17 anni) non fa sport e la Sicilia svetta in negativo con il suo 34,4%, il dato più alto in Italia. Bambini e ragazzi che leggono sempre meno, fanno poco sport e che non sono sottoposti a stimoli culturali, sono invece iperconnessi: nell’ultimo decennio si è assistito a un aumento esponenziale dei minori che usano ogni giorno la Rete. Nel 2008 solo il 13,7% dei bambini e adolescenti siciliani usava tutti i giorni internet, una quota che è passata al 47,7% nel 2018.