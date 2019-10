Palermo: calci e pugni a medico e infermiere, denunciata una ragazza

Ambiente, l'azienda che aiuta le imprese a evitare i disastri

Milano, 21 ott. (askanews) - Ogni anno il Mar Mediterraneo subisce sversamenti di idrocarburi per seicentomila tonnellate. A causa di incidenti delle navi petroliere, ma anche per la normale attività operativa. Non solo. Anche le aziende di diversi settori, come il chimico, il metalmeccanico, il farmaceutico, i trasporti, l'agricoltura, l'alimentare, producono rifiuti pericolosi che spesso ...