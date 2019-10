Palermo: giovane aggredito da uno sconosciuto, è gravissimo

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - Si indaga a Palermo sull'aggressione di un giovane da parte di uno sconosciuto, nella centralissima via Maqueda. Un trentenne è stato colpito in testa mentre passeggiava con un amico. E' ricoverato in Rianimazione a Villa Sofia. E' il secondo raid violento in pochi giorni. La vittima è stata colpita da un oggetto contundente alla testa che gli ha provocato una emorragia cerebrale. L'amico che è stato sentito dagli inquirenti non ha saputo spiegare quanto accaduto.