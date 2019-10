Iv: Salvini, 'Renzi cambia più partito che mutande'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Uno che cambia più partiti che mutande nell'arco della propria esistenza. Renzi mi interessa zero ma non gli permetterò di abolire Quota 100 per tornare alla legge Fornero. Chiunque voglia farlo in Parlamento dovrà passare sui nostri corpi. E' una legge profondamente sbagliata". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a 'Non e' l'arena' su La7, in merito a Italia Viva e a Matteo Renzi.