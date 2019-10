Governo: Renzi, 'ok escutivo ma accordo strutturale Pd-M5S non mi convince'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'accordo strutturale tra il Pd e il Movimento 5 Stelle a me non convince. Faccio volentieri un governo con loro contro i populismo, i sovranismi e i qualunquismi ma l'accordo strutturale, quello di un'eventuale coalizione, non mi convince". Ad affermarlo è Matteo Renzi sottolineando che "Italia Viva rappresenta un'alternativa": "voglio fare un po' come quello che ha fatto Macron in Francia".