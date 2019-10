Governo: Zingaretti, 'Pd farà di tutto per andare avanti, non si va avanti con polemiche'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Non ho problemi a dire che il Pd farà di tutto per andare avanti, per dare stabilità ma se non ci sono risultati del Governo allora ne dovremo prenderne atto. Chi sarà stato il protagonista di questa situazione dovrà risponderne al Paese. Non si va avanti con le polemiche continue e con bisticci continui". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su La7 a 'Non è l'arena'.