Governo: Zingaretti, 'se qualcuno fa furbo viene meno interesse ad andare avanti'**

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Se in questo governo qualcuno si illude che facendo il furbo, dicendo il giorno prima siamo tutti d'accordo e il girono dopo inizia a fare polemica, io dico, senza minacciare nessuno, che l'interesse di andare avanti viene meno. Le biciclette stanno in piedi quando camminano per il bene comune. Se si ferma una bicicletta cade e visto che mi sono preso degli impegni voglio fare il garante e gli impegni li manterremmo insieme e non accetto un gioco di chi la spara più grande. I litigi hanno distrutto la credibilità di una classe politica". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su La7 a 'Non è l'arena'. "Gli italiani puniranno chi pensa solo a se stesso", sottolinea il leader del Pd.