Manovra: Siri a Conte, 'estendere flat tax a partite iva fino a 100 mila euro' (4)

(Adnkronos) - Per Siri sulla questione del contante, "se vuole incentivare, senza imposizioni, i cittadini a effettuare pagamenti con strumenti alternativi al contante, allora faccia un gesto coraggioso e cominci a cancellare l’imposta di Bollo sui conti correnti di pensionati e lavoratori e imponga alle Banche commissioni zero per chi utilizza il Pos elettronico. L’utilizzo dei pagamenti elettronici deve essere una scelta, non un’imposizione".

Sulla lotta all'evasione fiscale, infine, "le consiglio di cambiare punto di vista e di passare dal 'paghiamo tutti, paghiamo meno' al 'paghiamo meno, paghiamo tutti'. Come Lei sa bene, già il Governatore della Banca d’Italia Luigi Einaudi, poi Presidente della Repubblica, ammise senza ipocrisia che imposte troppo elevate unite a un sistema fiscale eccessivamente vessatorio e sanzionatorio inducevano il contribuente ad adottare contromisure di sopravvivenza. Lo Stato di Polizia Tributaria non ha mai avuto successo nella lotta all’infedeltà fiscale, al contrario ha acuito e spinto a raffinare gli strumenti elusivi messi in atto dai contribuenti. Se si vuole ottenere fedeltà fiscale occorre invertire la rotta e passare a una drastica riduzione del carico tributario unita sì, in questo caso, a severe sanzioni per chi evade".

Solo così, aggiunge, "si compie un vero atto di giustizia, perché da una parte si sollevano tutti quei contribuenti fedeli che dichiarano e magari hanno in arretrato cartelle per via di richieste esorbitanti e si punisce severamente chi invece sottrae la base imponibile non più per motivi di 'sopravvivenza', ma esclusivamente per porre in essere azioni illegali fini a se stesse".