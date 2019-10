Brexit: Governatore banca Francia, 'no deal negativo per tutti ma sopratutto per Gb'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'incertezza è oggi il primo nemico della crescita economica e il progetto di accordo concluso giovedì scorso è quindi una buona notizia. Le conseguenze di un 'no deal' sarebbero negative per tutti ma molto di più per l'economica britannica rispetto alle nostre". Così in un'intervista pubblicata sul sito di 'Les Echos' il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau in merito al Brexit.