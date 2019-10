Manovra: Salvini, 'Renzi? cancellare Quota 100 per tornare a Fornero va curato'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Uno che vuole togliere Quota 100 per tornare alla Legge Fornero va curato, in un ospedale in Umbria. Lo dico apposta, per punizione". Così il leader della Lega, Matteo Salvini intervenendo a Todi.

In Umbria e a livello nazionale, aggiunge, "vinceremo perché provano a far vivere gli umbri e gli italiani in una realtà virtuale. Stasera scommetto un caffé che la prima notizia sui tg sarà Renzi e la Leopoldina: ci giuro quello che volete. Renzi rappresenta il 3%, neanche probabilmente suo padre lo vota più, ma i tg apriranno con Renzi. Un pallone gonfiato, un ladro di democrazia, che cambia partito ogni quarto d'ora", sottolinea Salvini.