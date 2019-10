Prescrizione: da domani 5 giorni astensione udienze, Caiazza 'maratona oratoria'/Adnkronos (3)

(Messina) - Durante il congresso si è levata anche una voce fuori dal coro tra i magistrati. "Io non sono per nulla d'accordo sulla interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La ritengo una ipotesi pericolosa", ha detto il giudice Massimiliano Micali, Presidente della Terza sezione penale del Tribunale di Messina, intervenendo al congresso straordinario dell'Unione camere penali in corso a Taormina (Messina). "La ritengo una ipotesi pericolosa - aggiunge Micali - perché c'è il rischio che si rimanga appesi per lungo tempo a un processo". E avverte: "Però cerchiamo di impegnarci per far sì che il dibattimento sia veramente reale". "Perché nella mia esperienza il 50/60 per cento dei dibattimenti è stato inutile - aggiunge - E leggere qui che l'abbreviato perde peso specifico e ancora più il patteggiamento mi fa pensare. Il dibattimento a volte è stata una esperienza mortificante, altre volte esaltante. Lo stesso vale per l'escussione dei testi. Si potrebbe fare molto sulle liste testimoniali". "Nella mia esperienza di giudice tutte queste prescrizioni che sono maturate durante la fase delle indagini non le ho viste - spiega ancora il magistrato - il problema è soprattutto nella fase dell'appello, ma non perché i colleghi siano meno produttivi". "Noi - spiega - arriviamo a pronunciare sentenza quando già gran parte del termine prescrizionale è stato consumato, e diamo al giudice di appello un processo che è già morto".

E' lo stesso magistrato che poi dà un altro assist ai penalisti riuniti: "L'udienza preliminare per come è costruita oggi è totalmente inutile. E' una fase che ha perso ogni significato. E' solo un fardello inutile". "Se l'udienza preliminare è un fardello inutile, poniamoci il problema di eliminarla, la mia è una provocazione - aggiunge ancora il giudice Micali - Ma è solo una perdita di tempo che incide sulla prescrizione". E spiega: "L'imputato che riceve un decreto di citazione a giudizio, valuta le carte e se ritiene che siano insufficienti può sempre fare l'abbreviato, ma daremmo nuova linfa al processo. La fase dell'udienza preliminare, così come è costruita, è semplicemente una perdita di tempo". E per domani il Presidente delle Camere Penali Gian Domenico Caiazza ha annunciato una conferenza stampa a Roma. per presentare alcuni dati sulla prescrizione.