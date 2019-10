Prescrizione: da domani 5 giorni astensione udienze, Caiazza 'maratona oratoria'/Adnkronos (2)

(Messina) - Una iniziativa che prende, appunto, l'esempio dalla maratona oratoria organizzata dai Radicali di Marco Pannella tra il '96 e il '97. "Ci manca, eccome", dice commosso alla fine del congresso Caiazza che fu per molti anni il legale di Marco Pannella ma anche di Enzo Tortora e che ha condotto molte battaglie.

E sul congresso appena concluso dice: "Un bilancio straordinario, di partecipazione formidabile, attenzione, voglia di farsi capire, forza delle idee. Meglio di così...". Poi, torna battagliero, e in vista dei cinque giorni di astensione, dice: "Non dimentichiamo mai in che situazione ci troviamo, è come se fossimo in una giungla ma dobbiamo riuscire ad attraversarla. Siamo a mani nude, sotto una pioggia battente, di comunicazione falsa di populismo incontenibile. Dobbiamo riuscire a fare scattare una scintilla, perché si accenda un fuoco che ci riscaldi e ci permetta di arrivare a uscire d quella giungla". Da domani e per una settimana, gli avvocati penalisti si asterranno dalle udienze in segno di protesta contro la riforma sulla prescrizione. "Noi dobbiamo capire, dobbiamo lavorare pancia a terra - dice Caiazza -Bisogna attraversare la giunga buttandoci anche nel fango, cercando di ripararci sotto delle foglie, devi anche ingoiare acqua putrida se necessario".

"La settimana di astensione ha senso se questa settimana la riempiamo di iniziative politiche soprattutto territoriali - dice ancora Caiazza - sono confortato dalle iniziative che ci saranno in tutta Italia. Perché questo non potrà che dare frutti, abbiamo dalla nostra parte la verità dei dati". "Dobbiamo fare scattare la scintilla - dice ancora Caiazza- se scatta questa scintilla possiamo arrivare fuori dalla giungla e superarla, anche per il primo gennaio. Se non ci saremo riusciti, l'unica cosa che non ci dobbiamo rimproverare è avere provato a fare tutto quello che potevamo". E aggiunge: "I sostenitori sono indifferenti al pensiero univoco della dottrina giuridica di questo paese".