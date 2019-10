Lavoro: Landini, 'per Salvini problema ancora porti ma si licenzia con Whatsapp'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Ieri da Meloni e Salvini di nuovo l'unico problema è quello di chiudere i porti mentre nel nostro paese i giovani vanno via per mancanza di lavoro o vengono licenziati tramite WhatsApp come i lavoratori del Carrefour di Crotone. il problema è il presente e rimettere al centro il lavoro ma di questo non ne parlano". Così il leader Cgil, Maurizio Landini, in mezz'ora in più su Rai3.