Russiagate: Meloni, 'vicenda che indigna, Italia trattata come colonia'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Sono indignata perchè complessivamente tutta questa vicenda è uno spaccato drammatico della nostra sovranità". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, sul cosiddetto Russiagate alla vigilia dell'audizione al Copasir del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"A Conte -ha aggiunto ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre- viene contestato di aver consentito ad un ministro di uno Stato straniero di parlare direttamente con i nostri Servizi segreti invece di parlare con il suo omologo, che è una cosa che non accade in nessuna parte al mondo. Ma ancora prima la ragione per la quale questo ministro è andato a parlare con i nostri Servizi segreti è che deve verificare se sia vero che quando c'era Renzi al governo, Renzi avrebbe aiutato Obama a creare prove tra virgolette false contro Trump. Quindi l'Italia piegata come se fosse davvero una colonia agli interessi di una nazione straniera".