Terremoto: Sereni a Norcia, 'domani in Cdm decreto per svolta'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Domani il consiglio dei Ministri approverà un nuovo decreto legge per le aree del terremoto del Centro-Italia. Semplificazione e sburocratizzazione, restituzione con rateizzazione solo del 50% dei tributi sospesi dal 2016, possibilità di riconoscere l’anticipo delle spese per i professionisti, incentivi per l’economia locale: su questo e su altri punti il governo ha approntato norme importanti volte ad accelerare la ricostruzione sia pubblica che privata. Altre questioni potranno essere affrontate in sede di conversione in Parlamento". Lo scrive su Facebook Marina Sereni, del Pd, viceministra degli Esteri.

"Ne abbiamo parlato oggi a Norcia -aggiunge- con i rappresentanti del governo, con il nostro candidato presidente Vincenzo Bianconi, con il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il decreto di domani può essere una svolta, raccoglie le esigenze di chi ha concretamente sperimentato in questi anni difficili le fatiche e la pesantezza delle procedure per la ricostruzione. E poi indica una visione per il futuro, introducendo incentivi e strumenti per chi vuole creare attività economiche nelle aree colpite dal sisma. Fatti concreti che da tanti mesi aspettavamo e che finalmente con il nuovo governo Conte, e grazie anche alle nostre proposte, si sta realizzando. C’è chi fa i comizi -conclude l’esponente Pd- e chi costruisce risposte reali".