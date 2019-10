Iv: orizzonte capo Stato e Opa su Fi, la scommessa di Renzi 'Macron'/Adnkronos

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) (di Mara Montanari) - Sono due i messaggi che Matteo Renzi manda dalla Leopolda 'dei record', come ripetono da questa parti, al premier Giuseppe Conte, agli alleati di governo e agli avversari. Il primo riguarda la durata della legislatura: questa maggioranza "ha il dovere istituzionale di eleggere il prossimo presidente della Repubblica". Insomma, Italia Viva non ha intenzione di staccare la spina. L'orizzonte arriva almeno al 2022. Con questo governo? Renzi non si sbilancia. "Chi vuole scendere prima può farlo. Noi non stacchiamo la spina, vogliamo attaccare la corrente”.

Il secondo riguarda il bacino elettorale potenziale di Iv: il terreno di caccia per Renzi sono i delusi di Forza Italia. Un elettorato a cui l'ex-premier guarda da sempre, dai tempi del partito della Nazione, ma stavolta lo può fare 'libero 'dall'ingombro' del Pd. Questi i due messaggi chiave della decima Leopolda, la prima del post scissione. Il Pd torna nell'intervento di Renzi ma senza affondi particolari. Sono lasciati a Teresa Bellanova gli accenti più duri verso gli ex-compagni di partito.

E poi la serie di bordate, spesso con toni sarcastici, verso Matteo Salvini bersaglio delle gag di Renzi."L'altra sera a Porta a Porta non faceva che ripetermi: 'sei al 4%'. Ma sarò anche al 3% ma intanto tu ti sei fatto fregare da uno che ha il 3% e fai il leone? Goditi il Papeete omonimo, che a governare il paese pensiamo noi". Governare perché "il populismo di Salvini è capace di evocare i problemi ma non di risolverli" come sull'immigrazione a cui Renzi dedica un lungo e applaudito passaggio dell'intervento.