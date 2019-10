Manovra: Landini a Conte, 'se rimettete mano a cuneo e lotta evasione noi in piazza'**

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Lo dico chiaro: che non venga in mente a nessuno di ridurre il cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti e di non combattere l'evasione fiscale, di non fare le cose che devono essere fatte: noi queste riforme le vogliamo fare e se necessario le sosterremo con la mobilitazione di piazza". Ad ammonire il governo Conte il leader Cgil, Maurizo Landini, nel corso dell'intervista a Mezz'ora in più su Rai3. "Se vi confrontate con il sindacato e vi prendete impegni con il sindacato non può succedere che vengano poi messe in discussione le questioni perché ci sono beghe al vostro esterno. Ve ne chiederemo conto", avverte.