Afghanistan: segretario difesa Usa a Kabul, visita non preannunciata**

Kabul, 20 ott. (Adnkronos/Dpa) - Il segretario della difesa Usa Mike Esper è arrivato a Kabul, per una visita come avviene in questi casi che non è stata preannunciata in anticipo, rende noto la Nato. E' la prima visita di Esper in Afghanistan dal suo insediamento al Pentagono lo scorso luglio. Sono ancora dislocate in Afghanistan 18mila militari Usa. Il programma di Esper prevede incontri con esponenti della leadership afghana, con rappresentanti degli Usa e della Nato nel paese, per "aggiornamenti operativi".