Sagre: in Veneto un autunno all'insegna dei prodotti tipici dell'orto (2)

(Adnkronos) - Non e' il caso delle castagne che in Veneto sono sempre sulla breccia in quanto tutte blasonate a cominciare dal Marrone di San Zeno Dop, al Combai aperta fino al 3 novembre, e quello di Monfenera (Belluno) entrambi Igp protagonisti delle fiere locali.

E seppur la produzione sia ridotta quest'anno a causa di un maggio piovoso, famiglie e centinaia di turisti e cittadini accorrono ai piedi delle montagne per degustarle sul posto in occasione di manifestazioni ad hoc, distribuite in tanti borghi e paesini della Pedemontana Veneta: a San Zeno di Montagna (Verona) viene organizzata la 47esima Festa delle Castagne e la 16esima Festa del Marrone Dop per i fine settimana del 19-20-26-27 ottobre e 1-2-3 novembre. Mentre a Salzano, nel veneziano, gran Festa della Zucca il 18-19-20-25-26-27-31 ottobre e 1-2-3 novembre.