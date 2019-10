Manovra: M5S, 'bene richiesta vertice maggioranza, avanti contro evasione'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "È un bene che Di Maio abbia chiesto e ottenuto un vertice di maggioranza dove potremo illustrare ciò che non ci soddisfa della manovra". Lo affermano i deputati M5S componenti della commissione Bilancio della Camera.

"Se vogliamo affrontare seriamente il problema dell'evasione fiscale -aggiunge- bisogna andare fino in fondo con il carcere per i grandi evasori, questa è la via maestra. L'obbligo del Pos è una soluzione che ci vede favorevoli, ma solo a condizione che si abbattano i costi per i commercianti, altrimenti si rischia solamente di caricarli di nuovi costi e nuova burocrazia. Così come non ha senso tornare indietro sul regime forfettario per le partite Iva, che noi abbiamo approvato lo scorso anno e che ha avuto un grande successo".