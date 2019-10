Di Maio: "Molto importante approccio inclusivo di Dubai"

Matera, 20 ott. (AdnKronos) - "L'atteggiamento inclusivo di Dubai 2020 è per noi molto importante". Così il ministro agli Esteri Luigi Di Maio parlando a Matera per l'anteprima della prossima edizione dell'Esposizione Universale. "Sin dal 2013 - ha dichiarato - l'Italia ha sostenuto Dubai. L'Italia è stato il primo Paese G7 a formalizzare l'adesione per l'innovazione e la speranza della proposta. Un esempio di convivenza di culture, fedi, provenienze geografiche diverse. Questo messaggio degli Emirati Arabi Uniti è stato molto apprezzato dalla comunità internazionale".

"Matera non è importante solo per il suo passato e la sua storia. E' una città, un Comune, una grande realtà culturale che guarda al futuro, soprattutto per i giovani. Matera ha fatto tesoro della sua storia. Questa bellezza rappresenta il passaggio di testimone tra Milano e Dubai". A proposito di giovani, il ministro ha salutato anche i 200 studenti presenti in sala, in rappresentanza delle scuole di tutto il Paese. I ragazzi sono stati impegnati in questi giorni a Matera in una maratona progettuale sugli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.