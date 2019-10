Governo: Smeriglio, 'ricostruire legame con popolo, non cannibalizzarsi' (3)

(Adnkronos) - Il presidente del Consiglio riuscirà a ricomporre le fratture che si stanno manifestando in queste ore? "Conte ha dato prova di tenuta, determinazione e lungimiranza. Penso che debba essere un punto di equilibrio e sintesi di fronte elle esigenze e alle richieste delle forze politiche che si devono sentire rappresentate, ascoltando, includendo, spiegando. Proprio per questo non credo che voglia formare un suo partito, sarebbe un errore che trasformerebbe la coalizione in un pentapartito che ci riporterebbe alla prima Repubblica".

"Perciò -è l'appello finale di Smeriglio- adesso è il momento della responsabilità, non bisogna pensare al dopo. Il dopo è ora, bisogna lavorare naturalmente nell'ottica di un governo di coalizione, ma cercando di creare un legame sentimentale con il popolo e di conquistare consensi e non puntando a cannibalizzarsi per la propria visibilità. Sarebbe un errore drammatico".