Ministro Emirati Arabi Uniti: "Abbiamo imparato molto da Milano 2015"

Matera, 20 ott. (AdnKronos) - "Vogliamo collaborare con l'Italia, vogliamo imparare per replicare il successo dell'Expo di Milano. Expo 2015 ci ha insegnato che non bisogna raggruppare i Paesi per area geografica ma secondo priorità e interessi comuni. Abbiamo constatato molte idee innovative". Lo ha detto a Matera Sua Altezza il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sceicco Abdallah Bin Zayed Al Nahyan.

"Expo è un'opportunità - ha aggiunto - che diamo a noi e al mondo per parlare di temi come clima, ambiente, sviluppo, tecnologia, arti. Vogliamo che diventi una piattaforma che si sviluppa in tre direzioni: opportunità, mobilità, sostenibilità. Metteremo tutte le nostre capacità per un futuro di bene per l'umanità tutta".