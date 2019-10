Expo2020, Fioramonti: "Italia avrà ruolo centrale per brand education"

Matera, 20 ott. (AdnKronos) - "Oggi Matera viene celebrata come un grande successo internazionale. Raccontiamo l'italia migliore, anche in virtù della visione dell'Expo dell'anno prossimo dove l'Italia giocherà un ruolo centrale, dove racconteremo il nostro patrimonio culturale e come Paese faremo da cesura tra un passato prestigioso e un futuro innovativo". Lo ha detto il ministro Lorenzo Fioramonti a Matera, alla Cava del Sole, partecipando a '1 year to go', anteprima del Padiglione Italia all'Expo 2020 di Dubai.

"L'Italia metterà in vetrina una serie di realtà eccellenti - ha aggiunto - e sono molto contento che saremo i pionieri del brand education, istruzione, formazione e ricerca, in cui il Ministero giocherà un ruolo importante. Ho avuto rassicurazione che il 24 novembre del prossimo anno il tema sarà al centro di quello che sarà il percorso giornaliero e tutta Expo parlerà dell'Italia".