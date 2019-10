Prescrizione: Caiazza propone maratona oratoria contro la riforma

Taormina (Messina), 20 ott. (Adnkronos) - Una vera e propria maratona di oratoria come fecero i Radicali negli anni Novanta contro la riforma della prescrizione. E' la proposta avanzata dal Presidente delle Camere penali, Gian Domenico Caiazza, a conclusione del congresso straordinario di Taormina (Messina). "Pensiamo che centinaia di avvocati si debbano succedere su un palco acceso tutto il giorno, e perché no anche la notte - dice - sarebbe impossibile non chiedersi di cosa stiamo parlando. A noi basterà fare conoscere quei numeri. Dire che in questo paese c'è la priorità che si fermi la prescrizione in primo grado, quando si cono reati che si prescrivono in 40 anni, è assurdo. Il minimo che ci possiamo chiedere è di cosa stanno parlando, dopo possiamo misurarci a sui contenuti". Una iniziativa che prende l'esempio dalla maratona oratoria organizzata dai Radicali di Marco Pannella tra il '96 e il '97.

E sul congresso appena concluso dice: "Un bilancio straordinario, di partecipazione formidabile, attenzione, voglia di farsi capire, forza delle idee. Meglio di così...".