Governo: Rosato, 'toccati da parole Conte? no, neanche un po''

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "No, neanche un po'". Ettore Rosato risponde così alla Leopolda ai cronisti che chiedono se Italia Viva si sia sentita chiamata in causa dal premier Giuseppe Conte quando dice che chi non fa squadra nel governo, è fuori.

"Questo governo è nato solo per una volontà esplicita di Renzi che all'inizio non ha trovato neanche tanto calore tra coloro che oggi si preoccupano della tenuta di questo governo. Quindi, noi siamo per andare avanti con il governo, con la legislatura ma per fare le cose ribadendo le nostre ragioni, ascoltando quelle di altri e trovando un luogo di sintesi riservato perchè agli italiani non interessano le nostre beghe, interessa quale legge di Bilancio esce fuori".