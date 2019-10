Prescrizione: giudice Micali, 'non sono d'accordo, è una ipotesi pericolosa' (2)

(Messina) - Poi, il Presidente della terza sezione penale del Tribunale di Messina ribadisce nel suo intervento che "il dibattimento è diventato un peso insostenibile - dice - ricordo la mia esperienza di quegli anni come un incubo. Si aveva spesso la sensazione di lavorare per niente, di stare ore e ore seduti in udienza in fase dibattimentale per poi raccogliere pooo o niente, perché ci confrontiamo con una procedura che è francamente insostenibile".

"Il problema del processo penale è un problema di dibattimento - spiega ancora Micali - Spazi di intervento ce ne sono per ridurre gli spazi morti senza ridurre le garanzie". E spiega che "le garanzie difensive sono un patrimonio comune, ma per quanto riguarda il giudicante, ogni giorno in udienza spesso mi capita di confrontarmi con discussioni un po' rapide. Sono i processi verso cui ho paura perché temo di non essere riuscito a cogliere un aspetto del procedimento che una delle parti avrebbe potuto offrirmi, un contributo diverso. Quelli sono i momenti in cui soffro da giudicante la decisione perché temo di non essere stato in grado di cogliere un aspetto della vicenda".