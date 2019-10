Manovra: Conte, 'lunedì ragionevolemente vertice maggioranza per confronto'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Ragionevolmente ci ritroveremo per confrontarci con le forze politiche perché abbiamo approvato la manovra salvo intese e quindi è bene che ci sia un momento di confronto per definire gli ultimi dettagli e per verificare le ultime posizioni e le varie posizioni delle forze politiche su questi dettagli che abbiamo lasciato". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a 'Le parole della settimana' su Rai3 in merito ad un vertice di maggioranza lunedì.