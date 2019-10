Governo: Conte, 'Renzi non lo conosco bene, Salvini più prepotente'**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Salvini l'ho conosciuto in 15 mesi di governo, io Renzi non lo conosco bene, l'ho incontrato una sola volta prima che diventassi premier. Vedo l'arroganza e la prepotenza più pericolose in Matteo Salvini dal punto di vista culturale e subculturale...". Così il premier Giuseppe Conte, in collegamento da palazzo Chigi con 'Le parole della settimana' su Rai3, risponde quando gli chiedono se vede più arroganza e prepotenza in Salvini o Renzi.