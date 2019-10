Manovra: Conte, 'dobbiamo stare sereni tutti per obiettivo comune'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Devono stare sereni tutti... Dobbiamo tutti lavorare insieme e fare squadra per raggiungere obiettivo comune". Ospite della trasmissione di Gramellini, su Rai 3, il premier Giuseppe Conte, prende spunto dallo 'stai sereno' renziano per invitare la maggioranza a fare gioco di squadra in vista delle prossime scadenze, a cominciare dalla manovra.