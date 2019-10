Brexit: Visco, 'c'è attesa, teniamo aperta la speranza'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Sulla Brexit c'è attesa, teniamo aperta la speranza". Così il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visca nel corso della conferenza stampa al termine degli Annual Meetings 2019 del Fmi. "Ci sono stati auspici, sia da parte statunitense sia da parte cinese, per un accordo in tempi non lunghi che possa ridurre l’incertezza", sottolinea Visco.