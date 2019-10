Leopolda: Pd e Conte nel mirino, Iv 'attacchi? E premier ad attaccare noi’ /Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Certo, in chiaro, nessuno mette in dubbio la lealtà al governo ma nessuno in Italia Viva è pronto a mollare sulle battaglie di posizionamento. Ora, quella sul no all’aumento della tasse e su quota 100. In attesa della prossima. "Sono messaggi chiari che pagano -racconta Ernesto Carbone- oggi ero al tavolo sulla Pa e tutti erano informati sul perche quota 100 è da abolire. Pochi messaggi chiari. Sembra di essere tornati all’inizio, al 2012…".

Del resto, l’ambizione nella Leopolda sovraffollata è quella di superare le due cifre percentuali. "Noi restiamo a vocazione maggioritaria", dice il capogruppo al Senato, Davide Faraone. Aggiunge Faraone: "Ci saranno altri arrivi di parlamentari da noi al Senato e anche alla Camera. Ma tanti arriveranno nel Paese. Noi non faremo una battaglia per una legge elettorale proporzionale con soglia bassa perché noi saremo maggioranza relativa". E viene letto come un segnale positivo il fatto che il 30% delle persone registrate alla Leopolda fosse alla sua prima partecipazione. "Saremo ancora bassi nei sondaggi, ma siamo attrattivi…", dicono in Iv.

Una start up aggressiva quella di Iv. In Parlamento, intanto, si vocifera di nuovi arrivi dal Pd. I dem sono nel mirino, anche se gli attacchi di oggi al Nazareno come ‘partito delle tasse’ sono poi stati smorzati con Francesco Bonifazi, "Sbagliato dire che il Pd è il partito delle tasse. Piuttosto diciamo che noi siamo il partito del no alle tasse". Un tema, questo, che avvicina Iv a Forza Italia. I moderati di Fi a disagio con Salvini e la destra estrema di Casapound sono un target dichiarato per i renziani. Anche se per qualche ingresso si dovrà attendere un po’. Come per Renata Polverini, autosospesa dal gruppo azzurro. Alle indiscrezioni su un suo possibile ingresso in Italia Viva, ci sarebbe stata una sommossa dei renziani laziali che ha suggerito di rinviare la cosa.