Leopolda: Pd e Conte nel mirino, Iv 'attacchi? E premier ad attaccare noi’ /Adnkronos

Firenze, 19 ott. (Adnkronos) - (di Mara Montanari) - Il momento clou diventa quasi una scena da kolossal sotto la regia di Lucio Presta. Buio nella sala, ormai priva di ossigeno per la calca, musica assordante e poi luci all’improvviso e il simbolo che scende dall’alto. Battesimo ufficiale di Italia Viva alla Leopolda. Matteo Renzi chiama tutti i parlamentari sul palco a festeggiare. C’è il simbolo, (quello con la ‘V’ che sembra un gabbiano), partono le iscrizioni on line, 1.500 nella prima ora. Insomma, da oggi ufficialmente c’è il partito. Tutto da costruire. Ma sulla linea di fondo, da quello che si dice alla Leopolda, emerge un asset di base: distinguersi. Dal Pd, tanto per cominciare.

E cosi finisce che nella giornata della piazza di Matteo Salvini a Roma, quell’evento e il leader leghista quasi non siano mai citati. Ma dalla mattina, piuttosto, a fare titolo sono le parole di Maria Elena Boschi. "Il Pd? Sta diventando il partito della tasse". E Renzi aveva appena finito di dire dal palco: "Da noi solo iscritti on line, ciao ciao signori delle tessere, ciao ciao correnti". Il Pd e il premier Giuseppe Conte sono nel mirino della kermesse renziana.

Affondi che sono rimbalzati da Firenze. Dura la replica del Pd. E anche il presidente del Consiglio non ci va giù tenero. Ma non sarebbe una novità, stando a quanto si dice in Italia Viva. I rapporti tra Renzi e Conte non sarebbero idilliaci. Mentre con Luigi Di Maio ci sarebbe un’intesa inaspettata. "Fa impressione dirlo ma sì, c'è un rapporto di stima con Di Maio...", un renziano della prima ora parla così della inedita sintonia che Renzi sta trovando con il leader M5S. Cementata magari anche da un rapporto non proprio semplicissimo con il premier. "Se Conte sta lì è grazie a Matteo -continua la stessa fonte- se era per Zingaretti... Poi da venti giorni è cambiato tutto. E sempre scostante e irritante quando parla con Matteo. 'Guarda che sono stato presidente del Consiglio anch'io gli ha detto Renzi una delle ultime volte. E poi, diciamolo chiaramente, è Conte ad attaccare noi, non il contrario".