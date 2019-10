Mediaset: Cdr News Roma chiede congelamento trasferimenti (2)

(Adnkronos) - Anche Stampa Romana è impegnata in questa vicenda. Su Mediaset il sindacato sta esercitando pressioni perché sui trasferimenti dei 29 colleghi l'azienda apra un "tavolo vero di trattativa bloccando i trasferimenti". Nei giorni scorsi l'Associazione è stata ascoltata alla Regione Lazio, mentre il sottosegretario allo sviluppo economico Gianpaolo Manzella e l'assessore regionale al lavoro Claudio Di Berardino avevano visto il capo del personale Mugnaioli proprio sull'impulso delle sollecitazioni di Stampa Romana.

Nel documento votato all'unanimità dall'Assemblea di Roma di News Mediaset del 17 ottobre si legge che "con l’invio delle lettere di trasferimento, l’Azienda ha di fatto interrotto il confronto fino ad allora in corso con la rappresentanza sindacale. La disponibilità manifestata dall’Azienda a riprendere il confronto deve, dunque, a nostro avviso concretizzarsi con il blocco dei trasferimenti operativi a far data dall’11 novembre. D’altronde l’Azienda di fronte alle Istituzioni, incluso il Sottosegretario Manzella, ha ribadito la volontà di non interrompere le relazioni sindacali. L’assemblea per questo motivo ribadisce la volontà di affidare al Cdr NewsMediaset, a Stampa Romana e alla Lombarda il tavolo di trattativa, auspicando che sia proprio il Segretario della Fnsi Lorusso a guidare la delegazione. Subordina l’approvazione di un eventuale accordo al voto dell’Assemblea romana", conclude la nota dell'Assemblea.