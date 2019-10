Delitto Macchi: giudici, 'scienza ha testimoniato a favore di Binda'

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - "È la scienza che ha testimoniato" a favore di Stefano Binda, accusato di aver ucciso Lidia Macchi nel 1987 a Cittiglio, in provincia di Varese, ed è la scienza "che ha introdotto negli atti processuali un dubbio molto più che ragionevole circa la sua estraneità rispetto al componimento poetico e, quel che più conta, rispetto al delitto". E' quanto scrivono i giudici della Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni con cui hanno assolto Binda, ribaltando la condanna in primo grado all'ergastolo. Binda, 52 anni, ex compagno di liceo della 21enne, era stato condannato anche perché gli era stata attribuita la poesia 'In morte di un'amica', inviata ai genitori della vittima, per posta, il giorno del funerale.